Dijkring 48 baart wat zorgen

NIJMEGEN - De waterschappen en Rijkswaterstaat kijken volkomen ontspannen hoe het Duitse regenwater onze rivieren vult. Er is hooguit opwinding over het hoge water, omdat deze dagen duidelijk wordt of alle afgegraven uiterwaarden, verlegde dijken en verlaagde kribben doen wat ze moeten doen.

De enige ongerustheid die er te bespeuren is bij de specialisten gaat over de staat van de waterwerken over de grens. In Duitsland zijn de dijken niet zo stevig als in Nederland en als daar de dijken breken, krijgen we hier toch natte voeten ondanks alle investeringen.

Risico

Heel Oost-Nederland loopt risico door de staat van dijkring 48, met zijn dubbele nationaliteit. Deze 98 kilometer lange dijk ligt langs de Rijn in Duitsland en de Boven-Rijn en het Pannerdensch Kanaal in Nederland. 53 kilometer van de dijk ligt in Nederland en voldoet aan de hoge, Nederlandse eisen en 45 kilometer in Duitsland. Als die dijk doorbreekt, houden ook andere dijkringen het niet en zijn de gevolgen tot aan Zwolle merkbaar.