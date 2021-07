Dijsselbloem van Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Hal brandflat Arnhem voldeed niet aan eisen’

Arnhem - ,,Eigenaren van flatgebouwen zijn primair verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de vluchtroute. Door een verbouwing in de centrale hal en aftimmering van de trap voldeed die route in de flat in Arnhem daar niet aan.”

Dat zegt voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De raad onderzocht de fatale flatbrand van nieuwjaarsnacht 2020. Bij die brand kwam een vader en zijn zoon om het leven. De brand werd veroorzaakt doordat twee jongens vuurwerk in het bankstel hadden afgestoken. Het meubelstuk was een dag voor de brand door een bewoner in de hal gezet.

Quote Door de verbouwing in de hal voldeed de brandvei­lig­heid daar niet aan

Heftigheid brand

De Raad concludeert onder meer dat het verlaagde plafond in de hal, een kunststofplaat in de brandwerende deur en de aftimmering van de trap bijdroegen tot de heftigheid van de brand.



,,Er zitten in het beleid voor brandveiligheid aannames over hoe een vluchtroute eruit moet zien. Er moet rekening gehouden worden met wanneer de brand op zijn felst is en hoe lang de bewoners de tijd hebben om te vluchten. Door de verbouwing in de hal voldeed de brandveiligheid daar niet aan”, aldus Dijsselbloem.

Taak voor bewoners en gemeente

Ook is er een taak weggelegd voor de bewoners. Zij moeten ervoor zorgen dat er geen spullen in de hal liggen die de vluchtroute blokkeren of brandgevaarlijk zijn. Dijsselbloem haalt tevens de verantwoordelijkheid van de gemeente aan.



,,Gemeenten moeten actief toezicht houden bij dit soort grote woongebouwen met één vluchtroute. Veel gemeenten in Nederland doen dat niet en houden alleen passief toezicht. Wij vinden dat er met een zekere regelmaat, zeg één keer per jaar of per twee jaren, moeten controleren of een vluchtroute nog wel voldoet aan brandveiligheidseisen.”

Beschuldigende vinger

Quote Ik denk denk dat de juiste conclusies zijn getrokken. Eric Angenent, directeur Vivare Dijsselbloem wil niet met een beschuldigende vinger wijzen. ,,De OvV is geen Openbaar Ministerie of rechter. Wij onderzoeken ernstige voorvallen. Daarbij kijken we hoe het heeft gebeuren en wie wat moet doen om herhaling te voorkomen. De schuldvraag moet door andere worden beantwoord.”



Woningcorporatie Vivare is de eigenaar van de flat aan het Gelderseplein. Directeur Eric Angenent is niet geschrokken van het rapport van de OvV. ,,Ik denk denk dat de juiste conclusies zijn getrokken. De aanbeveling van de OvV gelden voor eigenaren van alle grote flatgebouwen met één vluchtroute in Nederland", meent hij.

Hij voegt eraan toe dat Vivare vorig jaar zelf onderzoek heeft laten doen naar de flatbrand. Vooruitlopend op het rapport van de OvV heeft de corporatie al de nodige aanpassingen aan de flatgebouwen gedaan. ,,We hebben de hal die door de brand verwoest werd verbouwd. Ook in onze andere flats met één vluchtroute hebben we aanpassingen gedaan die de brandveiligheid ten goede komen.”

Huismeester

Na de brand werd de roep van de flatbewoners om een huismeester groter. Enkele jaren geleden is de corporatie gestopt met die functie. ,,Inmiddels hebben we weer een huismeester aangesteld die signaleert of mensen rommel achterlaten. Hij spreekt de verantwoordelijken daar ook op aan.”

Vivare voert na de flatbrand periodiek gesprekken met bewoners over brandveiligheid in de flat. Uitspraken over wie er schuldig is aan de flatbrand, doet Angenent niet. ,,Daar gaat het Openbaar Ministerie over.”