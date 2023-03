Dik half miljoen euro aan boetes • Abramovitsj nam Vitesse in geheim over • Weer feest bij Jumbo-Visma

VROUW GESTOLEN FIETS NEEMT CONTACT OP | Nietsvermoedend nam Esther Groenenberg (39) uit Zwolle gistermiddag de telefoon op. Het nummer van haar neef, dus niks vreemds. Tot ze ineens de ‘nieuwe eigenaresse’ van haar gestolen fiets aan de lijn bleek te hebben.

LIEVER BAK IN DAN BOETE BETALEN | Als vrachtwagenchauffeur krijgt de 55-jarige Robert Rietveld weleens een boete. Niet vaak, want naar eigen zeggen houdt hij zich over het algemeen prima aan de regels. Maar de boete die hij onlangs kreeg, deed z’n nekharen recht overeind staan. Hij moet 169 euro betalen, maar weigert principieel.

DODE BIJ BOTSING TEGEN BOOM | Een automobilist is woensdag omgekomen bij een eenzijdig ongeluk op de Ringbaan in Ottersum, tussen Milsbeek en Ven-Zelderheide in.

WEG MET TOESLAGENSTELSEL | Gemeenten eisen dat het kabinet de inkomenspositie van lage inkomens snel fors verbetert. Als minima komende jaren niet substantieel meer te besteden krijgen ontstaat er een nieuwe onderklasse die de maatschappij verder verdeelt, vrezen zij.

RAPPORT ONGEWENST GEDRAG THE VOICE | Advocatenkantoor Van Doorne heeft geen bewijs gevonden dat grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland vóór januari 2022 aan de top van Voice-producent ITV is gemeld. ITV zelf heeft bevindingen uit het rapport vandaag online gezet.

DIK HALF MILJOEN EURO AAN BOETES | De Waalkade in Nijmegen is verboden terrein voor auto’s. Toch zien bestuurders het inrijverbod massaal over het hoofd. De gemeente neemt nu opvallende maatregelen.

ONDERZOEK DODELIJK ONGEVAL A3 KLAAR | Uit het onderzoek van de Duitse politie naar het verkeersongeval op de A3 bij Elten waarbij zondag vier Nederlanders omkwamen, blijkt dat een te hoge snelheid voor de situatie op de weg ook een van de oorzaken was. Een strafrechtelijk onderzoek wordt niet geopend, ‘want er is niemand om te vervolgen’.

HERDENKING VOOR DOODGESTOKEN OMAR | Op hetzelfde moment dat Omar (29) in Marokko wordt begraven, zal hij donderdagmiddag worden herdacht in zijn thuisstad Nijmegen. Dat gebeurt op de Lentse Warande, de plek waar hij dinsdagavond 21 maart om het leven kwam. Omars familie en vrienden roepen iedereen die Omar een warm hart toedraagt op erbij te zijn.

STATIEGELD OP BLIKJES | Na de kleine plastic flesjes zijn nu de blikjes aan de beurt. Vanaf deze week betaal je daar ook 15 cent statiegeld voor. Maar waar is dat goed voor en ook niet onbelangrijk: hoe krijg je je centjes weer terug?

WEER FEEST BIJ JUMBO-VISMA | Christophe Laporte heeft na zijn zege in Gent-Wevelgem ook Dwars door Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Fransman van Jumbo-Visma haalde samen met een groepje achtervolgers de kopgroep bij en sprong in de finale uiteindelijk weg uit een groepje van tien renners. Laporte kwam solo over de finish.

ACHTERHOEKSDORP KRIJGT NIEUWE TANDARTS | Ulft krijgt een nieuwe tandarts, geheel tegen de ontwikkelingen in de tandartsenwereld in. De 46-jarige Robin Jack neemt de praktijk van Kees Wijnberg over. Dus geen keten en geen buitenlandse tandarts ,zoals elders in den lande regelmatig gebeurt.

ABRAMOVITSJ NAM VITESSE IN GEHEIM OVER | Roman Abramovitsj heeft in het geheim de overname van Vitesse gefinancierd. De Rus regelde de betalingen rond de Arnhemse club tevens in de jaren dat hij eigenaar was van Chelsea, zo blijkt uit gelekte documenten. Dat onthult de Engelse krant The Guardian.

