'Dikke' erewacht toch niet bij herdenking Waalsdorpervlakte

Eerst mocht hij niet komen van het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp vanwege zijn postuur, maar nu heeft hij zelf besloten om er vanaf te zien. ,,We hebben het uitgepraat. De lucht is geklaard. Ik ben er niet en dat is mijn eigen keuze. Het is beter om de zaak nu even te laten rusten'', zegt hij.



De vereniging raakte begin april in opspraak omdat ze dikke mensen wilden weigeren bij de erewacht. Daarop kwam een stortvloed aan kritiek, onder andere van verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog die het belachelijk vonden.



De vereniging kwam daarna op het besluit terug. Bas Jongeneel mocht toch bij de herdenking zijn, maar na alle commotie vindt hij het dus beter om er even niet te zijn. Meer wil Jongeneel er niet over kwijt.