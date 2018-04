Dikke mensen in een erewacht, dat ziet er niet uit

update Dode man gevonden langs de weg in Beltrum

22:22 BELTRUM - In Beltrum in de gemeente Berkelland is vanavond een dode man gevonden. Het lichaam lag in de berm langs de Frankweg in het buitengebied tussen Groenlo en Beltrum. De politie kon vrijdagavond nog geen uitsluitsel geven over de vraag of hij door een misdrijf of mogelijk een verkeersongeval is omgekomen.