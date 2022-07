Dilara (25) was opgegeven, nu bedankt ze iedereen: ‘Ze vindt niet dat iemand iets fout heeft gedaan’

Familie dankt president Erdoğan voor nieuwe hoop doodzieke 24-jarige Dilara

Dat de doodzieke Dilara Sahin (24) uit Zwolle zondagmiddag toch ineens met een ambulancevliegtuig naar Turkije is gebracht, is volgens de familie helemaal te danken aan de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan. ,,Hij heeft dit mogelijk gemaakt en ons daarmee een groot trauma bespaard’’, reageert Onur, de broer van Dilera, zojuist vanuit Istanbul waar Dilara is opgenomen in een ziekenhuis.

