Dionne Stax met ‘borstengedoe’ in race voor prijs en spannende dag voor Sieneke

Weet je nog, vorig jaar? Presentatrice Dionne Stax beet op Twitter van zich af nadat tv-maker Maxim Hartman kritiek had op haar afleidende boezem. ‘Vrouwen - en mannen - hebben borsten in alle soorten en maten. Deal with it', schreef de Boxmeerse daarop. Het ‘borstengedoe’ heeft ze al lang achter zich gelaten, maar komt nu toch weer terug: Stax is ervoor genomineerd voor een Best Social Media Award, in de categorie ‘Beste reactie'.