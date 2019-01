Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt

De discussie over wolven in Nederland is gekaapt door een kleine groep mensen die makkelijk praten heeft, zegt de directeur van De Hoge Veluwe.



,,Ze hebben maar één doel: dat de wolf terugkeert in Nederland. Ze hangen een eenzijdig verhaal op, maar zitten zelf niet met de gevolgen omdat ze geen grond bezitten.’’



Van Voorst tot Voorst spreekt ook als landeigenaar; hij woont op landgoed Den Alerdinck II in Laag Zuthem, onder de rook van Zwolle. Hij vindt steun voor zijn lobby bij de European Landowners Organisation in Brussel.