Directeur veiligheidsregio Gelderland plots weg

Had voorheen elke gemeente in Gelderland een eigen brandweerkorps, sinds begin 2017 vallen al die 22 korpsen onder dezelfde VNOG-vlag. Schoenmaker heeft die reorganisatie in goede banen geleid, stelt Berends. ,,Hij heeft daar uitstekend werk verricht.’’ Maar volgens de burgemeester is het nu tijd voor een andere type directeur. ,,Iemand die de cultuurverandering binnen de korpsen in goede banen kan leiden en goed kan kijken naar de bedrijfsvorming.”

Tweede vertrek

Schoenmaker is de tweede in korte tijd die uit het managementteam van de VNOG vertrekt. Berends stelt echter dat er geen onrust is in de top van de organisatie. ,,We zijn nu wel bezig om die twee vacatures in te vullen.” Schoenmaker wordt voorlopig vervangen door een waarnemer. De ondernemingsraad van de VNOG wil niet reageren. En ook Schoenmaker zelf zegt niets. ,,Dat zijn de afspraken, ik kan er helaas niets over kwijt.”