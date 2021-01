Directeur Vitens: ‘Waterprobleem in essentie net zo groot als de stikstofcrisis’

Meneer Hannema, u heeft uw stem weer terug na al die noodkreten?

,,Haha, mijn stem is het goed blijven doen, gelukkig. Die had ik ook wel nodig, hè? Maar zonder gein: ik snap je opmerking. Ik moet echt twee complimenten maken. Eén voor onze organisatie, omdat we het voor elkaar hebben gekregen in de meest heftige periodes overal water uit de kraan te laten komen. En één voor onze klanten, die rekening hebben gehouden met onze oproepen.’’



Was de nood hoger dan in de zomers van 2018 en 2019, waarin het ook al zo droog en warm was?

,,Wat afgelopen zomer bijzonder maakte, is dat we twee droogtepieken hebben gehad. Met Pinksteren hadden we te maken met een droog en warm voorjaar, waarbij iedereen ineens thuis zat door corona. Je zag een stijging van het watergebruik met een scherpte die we nooit eerder meemaakten. Toen was het echt nodig aan te dringen zuinig met water om te gaan. De tweede piek in augustus duurde langer, maar zagen we beter aankomen. Op een aantal plekken hebben we de waterdruk preventief verlaagd, maar daar hebben klanten niet over geklaagd.’’