'Discriminatie van dikkerds bij Dodenherdenking is bizar'

De Rijswijkse vrijwilliger Bas Jongeneel mag dit jaar niet niet in de Erewacht vanwege zijn forse buik, bleek gisteren. De organisatie zit niet te wachten op vrijwilligers die op nationale televisie bijna uit hun uniform knappen, is de uitleg.

'Een bizar besluit', vindt de Haagse PvdA. ,,Het is echt onbegrijpelijk dat de organisatie mensen op basis van hun uiterlijk uitsluit'', zegt PvdA-raadslid Janneke Holman. Ze stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. ,,Juist op een dag waarop we stilstaan bij het belang van respect en gelijkheid. Ik hoop dat de organisatie de beslissing herziet.''



Krikke: intenties centraal, niet het uiterlijk

Ook burgemeester Pauline Krikke benadrukt dat uiterlijk geen rol mag spelen: ,,Ik heb groot respect voor vrijwilligers en verenigingen die zich met hart en ziel inzetten. Daarbij geldt voor mij dat de goede intenties centraal staan, niet hoe mensen eruit zien.'' Partijleider Richard de Mos van Groep de Mos, de grootste partij van de stad: ,,Het zou mooi zijn dat iedereen herdenkt: oud of jong, autochtoon of allochtoon, dik of dun.''