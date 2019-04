Dit Ajax is niet te stoppen, en zeker niet door De Graafschap

JOUW MENINGDe Graafschap pakte dinsdagavond tegen FC Emmen belangrijke punten in de strijd tegen degradatie, Vitesse werd even later met 4-2 verslagen door Ajax. Velen kijken uit naar de laatste competitieronde, waarin Ajax mogelijk het kampioenschap kan binnenhalen op stadion De Vijverberg in Doetinchem. Drie jaar geleden (1-1) ging dat nog mis.