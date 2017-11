Dit asfalt fietst als een trein

APELDOORN/ DEVENTER - Wie de fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer aflegt, kan 10 procent tijdwinstboeken. Of, in het geval van een e-bike, 10 procent accuverbruik besparen. Door een nieuw soort asfalt. Weggegooid geld of mooie innovatie? ,,Ik moet het nog zien..."

Het ziet er glad uit, maar is het niet. En het schreeuwende rood is juist stil in gebruik. Op de fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer ligt sinds kort 'snel' asfalt. KonwéCity Rood is de naam van het innovatieve asfaltmengsel van uitvoerder KWS, de marktleider in wegenbouw uit Zwolle.

Manager Remko Mulder van het bedrijf probeert in lekentaal uit te leggen wat het verschil is met het asfalt dat we allemaal al kennen. ,,Het komt er op neer dat dit nieuwe asfalt een dichtere oppervlaktestructuur heeft. Daardoor rijd je er soepeler overheen en gaat er minder energie verloren, omdat je band minder trilt."

Dat moet tien procent tijdwinst opleveren. Van Apeldoorn naar Deventer is het ongeveer 13 kilometer fietsen. Gemiddeld rijdt een fietser er 40 minuten over, zo meldt Google Maps. Dat zou diezelfde persoon dus nu in 36 minuten moeten kunnen. ,,Maar de tijdwinst scheelt per fietser, want niet iedereen fietst even snel", zegt Mulder.

Blijft het regenwater door die dichtere structuur dan niet liggen en wordt het daardoor niet spekglad? Nee, stelt KWS. ,,Er zit een soort helling in het midden van het wegdek, waardoor het water naar de berm wegloopt", legt hij uit. Het nieuwe asfalt is volgens Mulder een fractie duurder en niet gladder dan regulier asfaltmengsel.

Schouders

Vandaag wordt het traject tussen de twee steden officieel heropend. Maar nu al gaan fietsers over het nieuwe asfalt. De meesten halen hun schouders op over het bijzondere asfalt. ,,Ik woon pal aan de fietsroute, dus ik kende dit verhaal al. Dat ik de accu van mijn elektrische fiets 10 procent kan sparen", zegt fietsster Teun Koldenhof. ,,Maar ik moet het nog maar zien. Ik ben eigenlijk veel blijer dat er verlichting komt, want het is op sommige delen van dit fietspad altijd zo donker", stelt ze. ,,En het is ook fijn dat dit fietspad nu van asfalt is, want dan heb je geen loszittende stoeptegels."

Claudine Pieters had liever gehad dat de rotondes aan waren gepakt van het geld dat nu is uitgegeven aan de renovatie van het fietspad. ,,Tien procent tijdwinst? Als je tegenwind hebt, is die winst zo verdwenen", zegt ze. ,,En hoeveel mensen fietsen er nou van Apeldoorn naar Deventer? Ik denk niet veel. Ik vind het weggegooid geld."

Scholier Mats, die ook aan de fietsroute woont, heeft gehoord dat een fietser enkele minuten winst kan boeken op het traject. ,,Dat is dus niet zo heel veel", stelt hij vast.

Anderen, zoals Wilma de Vries, zijn milder. ,,Het fietst wel lekker, ja. Maar dat het tijdwinst oplevert? Ik weet het niet hoor. Zoveel zal het toch niet schelen? Ik denk niet dat je er iets van voelt in je kuiten..."