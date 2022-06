Dit betekenen de stikstofplannen voor Gelderland: halvering veestapel dreigt in veel gebieden

De nieuwe plannen voor het terugdringen van stikstofuitstoot hebben grote gevolgen voor Gelderland. Minister van der Wal heeft bekendgemaakt dat ze in de hele Gelderse Vallei én in kleinere gebieden in de het Land van Maas en Waal, de Achterhoek en Rivierenland maar liefst 58 procent minder uitstoot van stikstof wil.

Dit moet in acht jaar tijd voor een groot deel bewerkstelligd worden door het snijden in dieraantallen. Opkoop van boeren is onvermijdelijk.

De klap is vooral enorm in de regio Foodvalley rondom Ede en Barneveld. Daar staan gemiddeld zo’n 250.000 dieren in de stallen en zijn ongeveer 1600 boerderijen. Omdat de meeste stikstofwinst behaald wordt door dieren weg te halen, is de vrees dat er in de toekomst minder dan de helft van die bedrijven overblijven. Vorige week stelde de Edese wethouder Jan Pieter van der Schans al zeer bezorgd te zijn over de plannen.

Heel het land kan profiteren van terugdringing stikstof in Gelderse Vallei

Dat er juist in de Gelderse Vallei veel vee moet verdwijnen, komt omdat het een gebied is waar heel veel boerderijen zitten, die allemaal dicht bij het grootste Natura 2000-gebied op land zijn gevestigd, de Veluwe. Als Den Haag daar hard ingrijpt, kan het hele land daarvan profiteren, zo is de gedachte. Uitstoot vanuit de Randstad die neerkomt op de Veluwe is dan niet meer zo erg omdat er al veel uitstoot dichtbij is verdwenen.

Ook kleinere gebieden in bijvoorbeeld Rivierenland moeten flink in uitstoot terug. In de Achterhoek gaat het om een gebied ten westen van het Korenburgerveen, een beschermd natuurgebied.

70 procent van agrarische activiteit rond natuurgebieden moet weg

Volledig scherm Kaart kabinet stikstofreductie © Ministerie voor Natuur en Stikstof Boeren die op minder dan 1000 meter van een beschermd Natura-2000 gebied actief zijn, hebben nog minder kans om te blijven. Van die boeren moet 70 procent verdwijnen.



Voor heel Gelderland geldt een doelstelling van 12 procent minder stikstof. Dat is lager dan in bijvoorbeeld Brabant, waar in veel meer gebieden gesneden wordt, tot 47 procent. Dat Gelderland er in andere regio’s maar tot 12 procent minder stikstof hoeft te komen, komt voornamelijk omdat er in de Gelderse Vallei zo hard wordt ingegrepen, zo meldt het ministerie.



Volledig scherm Dronefoto van koeien in een weiland in de Gelderse Vallei, een van de gebieden waar de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. © ANP