Dit gezin uit Apeldoorn woont boven opgebaarde mensen

Ze wonen boven, terwijl beneden overleden mensen opgebaard liggen. Voor het gezin van uitvaartverzorgster Marinka de Haan is daar niets bijzonders aan. ,,Dan ga ik ’s morgens naar beneden’’, zegt de Apeldoornse, ,,en zeg ik ‘Goedendag’ tegen de overledene. Voor mij voelt het alsof hij of zij bij ons te gast is. Gelukkig is het taboe rond de dood zo goed als verdwenen.’’

Het duurde meer dan twee jaar voor het Afscheidshuis van De Haan aan de Koningstraat 3 open ging. Die tijd is gaan zitten in het renoveren van het statige pand. Haar man Joost Boudens stak veel tijd en passie in de grote opknapbeurt. ,,Het eerste jaar’’, zegt Boudens, ,,heb ik veel hulp ingeschakeld van professionals. Maar ik ben nogal eigenwijs en heb het graag helemaal zoals ik het hebben wil. We hebben dus de tijd genomen om het helemaal iets van ons zelf te maken en om tegelijk het gebouw in zijn waarde te laten.’’

Quote Ik ben nogal eigenwijs en heb het graag helemaal zoals ik het hebben wil. Marinka de Haan, Uitvaartverzorgster

Familiebedrijf

Veertien jaar geleden begon De Haan haar eigen onderneming, Marinka de Haan Persoonlijke Uitvaartzorg. Haar baan als secretaresse bij een cursusbureau in de gezondheidszorg zegde ze er voor op. Ook partner Boudens ging steeds minder werken, om meer tijd voor het bedrijf vrij te maken. Inmiddels is het een echt familiebedrijf geworden, zegt De Haan. Zij is het gezicht van het bedrijf, terwijl Joost op de achtergrond onder meer de administratie voor zijn rekening neemt. ,,En nu wonen we ook boven het werk’’, aldus De Haan.



Op de begane grond zijn er twee kamers waarin een overledene kan worden opgebaard. Er is een familiekamer waar de nabestaanden samen kunnen zijn. Maar ook een keuken en de achtertuin staan tot hun beschikking. ,,Het mooie is’’, constateert De Haan nadat de eerste twee families van het Afscheidshuis gebruik hebben gemaakt , ,,dat alles zo loopt als dat ik voor ogen had. Mensen zijn hier echt samen. In de tuin kinderen de kist laten beschilderen... Een grote pan soep om samen te eten. Mensen vinden het echt heel fijn dat we deze mogelijkheid bieden.’’

Sleutel

De nabestaanden krijgen een sleutel zodat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze hun dierbare bezoeken. Een condoleance of een uitvaartdienst passen niet bij het kleinschalige karakter van het Afscheidshuis. ,,Ik heb een fijne samenwerking met Monuta’’, geeft De Haan aan. ,,Bij onze buren van restaurant De Heerlijckheyt Het Loo en De Keizerskroon is ook veel mogelijk. De keuze is helemaal aan de klant. We vullen de uitvaart en alles daar omheen geheel naar de wensen van de overledene en de nabestaanden in.’’

Tot en met zaterdag 13 april kunnen belangstellenden tussen 13 en 17 uur een kijkje nemen in het Afscheidshuis aan de Koningstraat 3.