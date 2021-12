Dit is de fotokeuze van William Rutten, fotograaf tussen de sterren

Thomas Quartier is Theoloog des Vaderlands: ‘Ik denk dat iedereen een profeet is’

DOETINCHEM/ NIJMEGEN - Thomas Quartier, hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, is uitgeroepen tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Schrijver Jonah Falke zocht de broeder, die lang in Doetinchem woonde, op in Leuven, waar hij ook doceert.

9:34