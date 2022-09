Dit is de troonrede van onze lezers: 'Eindelijk eens het volk aan het woord’

Het is jaarlijks voor velen een frustratie: de troonrede. Er wordt veel gezegd, maar de koning is nooit uitgesproken. De Gelderlander bedacht een meer uitgesproken alternatief met een willekeurig panel van een kleine zeventig lezers die zich hebben aangemeld. Zij stemden op uitgesproken stellingen van deze krant en droegen zelf onderwerpen aan. Ze hebben nogal wat kritiek op de troonrede die ze jaarlijks horen.

Voor een eigen troonrede zijn zeer veel ideeën. Zo zoekt Marieke Gorkink uit Zelhem juist een samenbindend verhaal. ,,En het mooie van onze democratie is dat iedereen daar dan over mee kan denken.”

Maar net zoals voor de tekstschrijvers van Mark Rutte, is het ook voor de speechschrijver van deze krant lastig dat alles weer te verwoorden. Want als de autovrije zondag in onze enquête veel stemmen krijgt, maar nét geen meerderheid haalt bij de lezers, nemen we deze dan niet op in de speech? Nee dus, leest u in het resultaat. Een compromis. Maar dat is niet erg, zegt Miriam Groensmit: ,,Een troonrede van het volk is wel een keer goed voor het tegenwicht. En dat vindt ook Anette van Kouwen: ,,Eindelijk is eens het volk aan het woord.”

Leden van de Staten-Generaal,

Fijn dat we deze derde dinsdag van september eens kunnen vieren op een andere plek. Hier, in het oosten, krijg je toch altijd een andere kijk op de dingen. Allereerst de staat van Nederland:

Daarover zijn zeer grote zorgen.

De coronacrisis was nog niet geweken of de oorlog in Oekraïne brak los. Een oorlog die we merkten door de stroom vluchtelingen die met grote liefde werden opgevangen door Nederlanders. Inmiddels hebben we te maken met een asielcrisis en torenhoge prijzen voor voedsel, brandstof en energie. Daarnaast blijkt duidelijk dat het vertrouwen in de regering vaak ontbreekt. Het volk mist daadkracht, de roep om het opstappen van het kabinet klinkt op meerdere plekken. En de koning is in uw ogen soms meer een subsidieverslindend fenomeen dan een staatshoofd.

Nog altijd hangen door heel het land - zeker hier in Gelderland - de vlaggen op de kop. Het is het teken van groeiend ongenoegen, vooral over de aanpak van de stikstofcrisis. De verbinding met Den Haag is verdwenen.

De kloof tussen arm en rijk groeit. Om die reden gaat het kabinet keihard ingrijpen in de woningmarkt, waardoor ook mensen met een lager inkomen weer een huis kunnen kopen, of een huis kunnen huren.

Daarnaast gaat de regering zo veel mogelijk doen om alle prijsstijgingen van gas en elektra te compenseren. Daarvoor laten we de staatsschuld verder oplopen. Een pijnlijke, maar nodige keuze in deze roerige tijd.

Onze buitengrenzen willen we verdedigen. Daarom blijven de beloofde investeringen voor Defensie in stand. Een wegenbouwproject als de verlenging van de A15 wordt wél stilgezet en Nederland geeft veel minder geld uit aan de stikstofcrisis. Dat gebeurt vanuit het geloof van veel Nederlanders dat de natuur best tegen een stootje kan.

De laatste jaren is de roep om een hogere belasting voor woningbezit groeiende. In een hervorming van ons belastingsysteem is voor het kabinet vooral het inkomen leidend. Wie meer verdient, betaalt meer. Daarnaast worden grote bedrijven in ons land extra belast. Zij moeten bijdragen aan de vele uitdagingen waar we in ons land voor staan.

De nachten worden langer, de winter nadert. En dit jaar betekent het dat veel Nederlanders met angst en beven naar de energiemeter kijken. Om de hoge gasprijzen te compenseren, gaan lokale overheden zoals de provincie Gelderland de winsten van de verkoop van de Nuon nú teruggeven aan de inwoners.

De middenklasse moet geen slachtoffer worden van de gestegen prijzen. Dat blijft overeind als het gaat om klimaatverandering, een grote zorg van velen. Nederlanders willen graag duurzamer rijden. Tegelijkertijd kunnen veel mensen geen elektrische auto betalen. De overheid tolereert daarom langer het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dat betekent niet dat de Nederlandse ambities op dit onderwerp van tafel gaan. De droogte en de hitte van afgelopen zomer tonen aan dat de klimaatcrisis werkelijkheid is. Om fabrieken te kunnen sluiten, zijn er de komende jaren veel meer windmolens in Nederland nodig.

Dit kost allemaal geld. En dus ontkomt de regering niet aan pijnlijke keuzes. Een van die keuzes is het stoppen van subsidies aan culturele festivals en musea: in tijden van crisis moet je nu eenmaal prioriteiten stellen. En een meerderheid van ons Nederlanders maakt duidelijk: kunst en cultuur horen daar niet bij.

Leden van de Staten-Generaal. Deze toespraak bereikt zijn einde. Dat is eerder dan u gewend bent, maar wat gezegd moest worden is gezegd en aan vage taal en loze beloftes heeft u niets.