Dit is de vrouw die ik ooit nog had willen ontmoeten

Ontmoetingen Sinan CanJournalist Sinan Can uit Nijmegen komt overal. Hij doet boodschappen in zijn wijk Bottendaal, treint voor zijn werk naar Hilversum en reist over de hele wereld. Onderweg ontmoet hij mensen. Deze week schrijft hij over Nina Simone, de beroemde jazzzangeres, die hij helaas nooit is tegengekomen.