Dit is hét moment om een huis te kopen

Zelfs in Millingen is geen huis meer te koop

10 maart MILLINGEN - Nog maar anderhalf jaar geleden stonden er in Millingen aan de Rijn 130 tot 140 huizen te koop. Inmiddels is de druk op de huizenmarkt zo opgelopen dat er ook in Millingen niets meer te koop is. ,,Millingen is ontdekt. Alles is verkocht”, zegt makelaar Rik Vermeulen.