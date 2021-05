Dit is het normale weer, alleen regent het niet vaker (maar wel harder): ‘We waren wat verwend’

Het regent deze maand niet eens zo veel, maar wel vaak hard. ,,Wat we nu hebben, is het normale weer, zoals het vroeger was. We waren wat verwend.’’ De regen is goed nieuws voor de natuur en de bodem, van de relatieve kou profiteren we tot aan augustus: de waterstand in de Waal blijft langer op peil.

Meteoroloog Yannick Damen van Weeronline snapt de mensen wel die klagen over de koude, natte meimaand. ,,Vorig jaar hadden we de zonnigste lente ooit. En dit weer is anders dan we de laatste jaren gewend zijn, daardoor valt het op. Maar dit is het gewone Nederlandse weer.’’

Vooruit: het is wat natter dan normaal. In onze regio is er nu al net zoveel regen gevallen als normaal gemiddeld in de hele meimaand. Daar staat tegenover dat maart en april weer droger waren dan gemiddeld. In april was het zelfs zó droog dat op de Utrechtse Heuvelrug de fase ‘extra alert’ werd afgekondigd wegens mogelijke bosbranden.

Hoe anders is de situatie nu, een kleine drie weken later. De natte meimaand heeft tot gevolg dat nu de blaadjes weer aan de bomen zijn en zo veel water verdampt, er toch geen neerslagtekort is. Terwijl vorig jaar eind mei al liefst tien centimeter regen te weinig was gevallen.

Quote Er is de afgelopen weken nog sneeuw bijgekomen omdat het zo koud was. Dat is uniek Alphons van Winden