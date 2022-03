Dit is hoe criminelen crystal meth kookten in een dorpje: ‘Met dat soort mensen wil ik geen ruzie’

Een antieke kast in de sportschool verborg de toegang naar het eerste crystal-methlab in Twente. Wat gebeurde daar in Vroomshoop? Wie zit erachter? Hoe komen twee Mexicaanse ‘koks’ in Vroomshoop terecht? Een kijkje in de keuken van de georganiseerde misdaad. „Vergelijk het maar met een supermarkt.”

Zondag 1 november 2020: zwaarbewapende politieagenten vallen een sportschool aan de Afrikalaan in Vroomshoop binnen. In de ruimte waar vroeger lessen paaldansen plaatshadden, treffen ze een productieruimte voor crystal meth aan. In vol bedrijf. De afzuiging draait en in grote blauwe zuurkoolvaten zit nog een warme chemische vloeistof.

„Bij wijze van spreken stond het nog te pruttelen in de potten”, zei de officier van justitie tijdens de behandeling van de strafzaak tegen zes verdachten bij de rechtbank in Almelo, waartegen afgelopen woensdag vonnis werd gewezen (zie onderin).

Diezelfde verdachten verdwenen die bewuste zondagmiddag geboeid en geblinddoekt in de politiewagens. Een gevarieerd gezelschap: sportschoolhouder Harry A. (59) en zijn vriendin Marleny O.S. (46) uit Beerzerveld, Maurice M. (34) en Geronimo L. de M. (27) uit Arnhem en als laatste Misael M.M. (40) en José V.G. (32) uit Mexico). Maar wat was hun rol precies? Wat bracht hen naar het geheime lab in Vroomshoop?

„Deze mensen gaan daar naartoe waar het werk is. En voor hen is dat werken in een drugslab”, zegt Michel Lankheet, rechercheur van de politie in Twente. Hij was niet betrokken bij het onderzoek naar het drugslab in Vroomshoop, maar waar het gaat om deze ‘criminele bedrijfstak’ weet hij wel van de hoed en de rand.

