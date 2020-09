Dit is hoe Gelderland reageert op de miljoenennota

Om de vermenging van de onder- met de bovenwereld te bestrijden, trekt het kabinet de komende jaren tot aan 150 miljoen uit. Bijna een verdubbeling van het bedrag dat dit jaar beschikbaar is: 88 miljoen euro.



Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek laat weten ‘erg blij’ te zijn met het extra geld. Zeker in een streek als de Achterhoek, waar verschillende boeren zijn benaderd door criminelen, is het volgens hem belangrijk dat ondermijning hoog op de agenda staat.



In Terborg, onderdeel van zijn gemeente, werd ruim drie jaar geleden nog een megadrugslab ontdekt. ,,We hebben daarnaast nog steeds versterking van de politie nodig. We hebben ook gewoon agenten nodig die samen met inwoners onze oren en ogen zijn.’’