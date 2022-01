Soms kan achter een klein krantenbericht een wereld liggen vol Nederlandse maakbaarheidswaanzin. Deze week meldde deze krant: ‘Ook in 2021 zijn er op het fietspad in de Spoorkuil in Groesbeek te veel zandhagedissen doodgereden. Er werden 42 zandhagedissen overreden. In 2020 waren dat er iets meer, namelijk 56. Ooit is afgesproken dat als er meer dan vijftien zandhagedissen per seizoen het loodje leggen, de gemeente extra maatregelen zal nemen’.