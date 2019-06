Dit is waarom je de komende dagen geen hond in je auto moet laten zitten

Foutje! In Alphen zijn ze vergeten de kermis te regelen

11:35 ALPHEN - Alphen dreigt dit jaar verstoken te blijven van een kermis. De nieuwe stichting, in het leven geroepen om de kermissen in de West Maas en Waalse dorpen nieuw leven in te blazen, blijkt Alphen te zijn vergeten in de plannen voor 2019. Achter de schermen is er koortsachtig overleg om te redden wat er te redden valt.