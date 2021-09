Dit is waarom voetbalfans steeds vaker in zwarte kleding naar het stadion komen

Boete van 5000 euro dreigt, dus blijft Bi­zar-Ba­zar komende week dicht: ‘Ik heb geen geld voor contro­leurs’

19:29 ARNHEM - Om te voorkomen dat eigenaresse Mirella Kreger 5000 euro boete moet betalen, blijft restaurant Bizar-Bazar in Arnhem komende week dicht. ,,De overheid komt wel met geld over de brug voor meer boa's (handhavers), maar wij moeten de QR controles zelf regelen. Ik heb daar, los van hoe ik hier persoonlijk over denk, geen personeel voor en daarom blijft de zaak gesloten."