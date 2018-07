Dit is wat hitte met je lichaam doet, de expert geeft tips om af te koelen

Vier tips van de expert: wat te doen met warm weer?



Tip 1: Wen aan de hitte

,,Je moet aan de hitte wennen. Het lichaam is goed in staat deze verandering in temperatuur te ondergaan. Stel jezelf daarom regelmatig bloot aan de hitte. Hoe vaker, hoe beter je ermee om kunt gaan. Het is verreweg het krachtigste mechanisme om met hitte om te gaan. Schuw de zon niet, het is een soort hittetrainen.''



Tip 2: Koelen

,,Velen beweren anders, maar ijsdranken koelen het lichaam. Je kent ze wel van de cafetaria's: de slush puppy's. Dat werkt erg efficiënt om de temperatuur omlaag te brengen. Ook gewoon koud drinken is goed om te doen. En je kunt ook nog een duik nemen in een zwembad.''



Tip 3: Drink genoeg

,,Het is erg belangrijk om Überhaupt genoeg te drinken. Je moet namelijk genoeg vocht binnen krijgen om voldoende te kunnen blijven zweten. Dat moet je blijven aanvullen. Als je niet kunt zweten, dan houdt het op. Je lichaam is beperkt in staat aan te geven of je dorst hebt. Vooral bij ouderen ontbreekt die dorstprikkel wel eens. Ze drinken daardoor te weinig. Zeker in combinatie met plaspillen waardoor ze ook al vocht kwijtraken.''



Tip 4: Ga niet te lang in de zon staan

,,Je moet wennen aan de hitte, maar een ander uiterste is te lange blootstelling aan zonnestralen. Zorg ervoor dat je met een petje, een zonnebril en zonnebrandcrème directe zonnestralen mijdt, dat is namelijk gewoon te heet. Het is in de zon echt vele malen heter dan in de schaduw. Zo kunnen temperaturen in de zon oplopen tot wel 60, 70 graden.''