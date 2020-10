Dit is wat je moet doen als je partner corona heeft

Zorg Radboudumc in rap tempo afgebouwd: ‘Dit is geen coronagolf maar een tsunami’

6:55 NIJMEGEN - De niet acute zorg in de ziekenhuizen wordt nu ook in onze regio opgeschort. Bij het Nijmeegse Radboudumc is de verwachting dat gewone zorg over twee à drie weken al voor een groot deel verdwenen is als de coronabesmettingscijfers niet snel gaan dalen.