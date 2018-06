Dit jaar al negen drugslabs ontdekt in Oost-Nederland, een record

Naast de toename van het aantal ontdekkingen van drugslaboratoria in deze regio, heeft de politie ook al 31 meldingen over het dumpen van drugsafval binnen. Een verklaring voor deze toename, heeft de politie nog niet. Hoogleraar criminologie Toine Spapens snapt wel dat criminelen vaker andere provincies kiezen om zich te vestigen, dan Brabant en Limburg, zoals tot voor kort gebruikelijk was. ,,Criminelen zijn opportunistisch. Waar plekken vrij zijn, vestigen ze zich. Dus niet per se in het zuiden. Het maakt hen niet uit waar.”