Dit jaar al zeker 2 miljoen vogels geruimd vanwege griep, maar vaccinatie is voorlopig niet aan de orde

Hoe omvangrijk is de vogelgrieppandemie in Nederland?

Gisterochtend kwam naar buiten dat er opnieuw vogelgriep is vastgesteld in de Gelderse Valleiregio. Dit keer bij twee pluimveebedrijven in Lunteren. En ook vanochtend was het met een besmetting bij een eendenbedrijf weer raak. Opnieuw in Lunteren. Dat dorp behoort met vijf besmettingen in iets meer dan twee maanden tot dé besmettingshaard van Nederland.