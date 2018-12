Dit jaar bijna de helft minder moorden in de regio

In heel 2018 zijn in het verspreidingsgebied van dagblad De Gelderlander vier mensen door geweld om het leven gekomen. Dat is bijna de helft van de zeven moorden die een jaar eerder in dezelfde regio werden gepleegd, blijkt uit cijfers van de website Moordatlas.nl die het aantal moorden in Nederland bijhoudt. Criminoloog Henk Ferwerda van het Arnhemse Bureau Beke spreekt van een opvallend laag aantal.

In Nijmegen, de stad met de meeste inwoners in Gelderland, werd afgelopen jaar niemand vermoord. Dat kan volgens Ferwerda volgend jaar zo weer anders zijn.

Hij stelt dat het onmogelijk is een verklaring te geven voor het geringe aan aantal moorden in 2018. ,,Ook landelijk ligt het aantal moorden een stuk lager dan in eerdere jaren. In Nederland praat je in vergelijking met de rest van Europa alleen over kleine aantallen. Het ene jaar gaat het om 130 moorden, het andere jaar om 170.’’ Het jaar 2018 telt tot nu toe 108 gevallen van moord en doodslag, 51 minder dan vorig jaar.

Familiesfeer

De deskundige vertelt dat mensen bij een moord al snel denken aan een afrekening in het criminele circuit. Dat terwijl veel moorden juist in de familiesfeer plaatsvinden, meldt hij.

Twee van de vier moorden in 2018 in het gebied van De Gelderlander gebeurden, ondersteunen zijn uitspraak. Arnhem werd vorige week nog opgeschrikt door Tevfik G. die zijn zoon Bekiro van 12 jaar oud om het leven bracht. Familieleden van de 47-jarige Culemborgse Yioula Deligianni denken dat jaloezie van haar 31-jarige partner haar in oktober fataal is geworden.

Verder overleed een 53-jarige Arnhemmer in augustus bij een steekpartij in de wijk Elderveld. De 21-jarige Nathalie Polak uit Buren werd begin dit jaar met oud en nieuw dood gevonden bij een brand in haar appartement voor begeleid wonen. Een 46-jarige man uit Tiel wordt verdacht van moord, hem hangt nog altijd tbs boven het hoofd.