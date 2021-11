Dit kabinet is als een dronkaard die telkens weer dezelfde fout maakt

Op dinsdag 14 september kondigde Mark Rutte op een persconferentie in die semi-zelfbewuste stijl van hem het einde van de 1,5 metersamenleving aan. Elf dagen later zou er een einde komen aan dat tijdperk dat ons leven sinds maart 2020 beheerst had. We kregen corona eronder. Hugo de Jonge zei: ,,Dít is een heel betekenisvolle dag.’’ We konden opgelucht ademhalen.



Op dinsdag 2 november kondigde Mark Rutte op een persconferentie in die semi-zelfbewuste stijl van hem de herinvoering van de 1,5 metersamenleving aan. Het tijdperk dat hij zes weken eerder had afgeschaft, zou weer tot leven komen. De coronacijfers waren - o verrassing! - omhooggeschoten, veel sneller en scherper dan gedacht. Waren we er toch weer ingetuind.