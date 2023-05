Dit kun je doen tegen motor-aso’s: vijf maatregelen tegen racen en lawaai

Oorlog Oekraïne LIVE | Russische goederen­trein ontspoord door explosief, ook hoogspan­nings­lijn ‘gesabo­teerd’

In de West-Russische regio Brjansk nabij de grens met Oekraïne is maandag een goederentrein ontspoord door een explosief. ‘Er zijn geen gewonden’, meldde de gouverneur op Telegram. De Russische spoorwegen noemen als oorzaak alleen de ‘tussenkomst van buitenstaanders’. In de regio Leningrad beschadigde een explosief vandaag een hoogspanningslijn, waarna een onderzoek naar sabotage werd geopend. Lees erover in ons liveblog.