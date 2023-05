Dit medicijn helpt tegen artrose • Brand bij show in Efteling • Lichaam gevonden in woning

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 30 mei.

TINA TURNER LIET TONS HUIS VERBOUWEN | De dood van Tina Turner herinnert de Nijmeegse horecaman Ton Lenting aan een verhaal dat hij vaak vertelt, maar dat zelden geloofd wordt. Ze stond bij hem thuis onder de douche.

MEDICIJN HELPT TEGEN ARTROSE | Een eeuwenoud, spotgoedkoop medicijn tegen jicht lijkt zeer effectief tegen artrose. Nader onderzoek moet dat nog definitief bevestigen, maar het ziet ernaar uit dat er eindelijk een middel is gevonden tegen deze vorm van reuma.

MOGELIJK BRANDSTICHTING DUIVEN | In de nacht van maandag op dinsdag is een auto volledig uitgebrand aan de Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat in Duiven. Gezien de intensiteit van de brand en het niet willen doven van het vuur moest ook de brandweer van Zevenaar assisteren.

EDWIN VAN DE SAR STOPT BIJ AJAX | Edwin van der Sar (52) houdt het voor gezien als algemeen directeur van Ajax. De 130-voudig international, die in 2016 aantrad als de grootste baas van de Amsterdamse voetbalclub, ziet aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf als roerganger van Ajax.

WIM (86) STOPT NIET MET WERKEN | Kabelexpert Wim Boone uit Oosterbeek wordt bijna 87, maar hij peinst er niet over om te stoppen met werken. Vanuit huis werkt hij met veel genoegen aan de energietransitie in opdracht van DNV, opvolger van Kema in Arnhem. ,,Het werk is veel te interessant.”

OUDERE MAN EN VROUW CRASHEN IN WATER | Twee personen zijn dinsdagochtend met hun auto te water geraakt in de Korne bij Buren. Het zou gaan om een man en een vrouw die allebei op leeftijd zijn. Zij zijn door de brandweer uit hun auto en het water gehaald en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

JONGEN HERSENDOOD GESLAGEN BIJ VECHTPARTIJ | Een massale vechtpartij op een internationaal jeugdvoetbaltoernooi in Duitsland kende tijdens het pinksterweekend een vreselijke afloop. Verschillende mensen raakten gewond, een jongen (15) zou nog voor zijn leven vechten volgens Bild. De vermeende dader is een 16-jarige jongen uit Frankrijk.

VRACHTWAGEN VLIEGT IN DE FIK | Door een vrachtwagenbrand bij Doetinchem is de A18 in de richting van Varsseveld dinsdagmiddag gesloten. De vrachtwagen, die ruim 30.000 kilo grind vervoert, kreeg een klapband waarna deze in de fik vloog. Door het incident staat er een flinke file en moet het overige verkeer omrijden.

BRAND BIJ SHOW IN EFTELING | In de show Raveleijn in de Efteling is dinsdag brand ontstaan, zegt een woordvoerder van het park. Het vuur woedde in een decorstuk. Het sein brand meester is inmiddels gegeven.

KNVB GRIJPT IN NA ‘WEGGEGEVEN DOELPUNTEN’ | De deelname van Barendrecht aan de play-offs om promotie naar de tweede divisie staat op de tocht. De KNVB heeft meer tijd nodig om het onderzoek naar het curieuze slotfase tegen GVVV te onderzoeken. De voetbalbond neemt de zaak uiterst serieus. De nacompetitiewedstrijd Barendrecht-TEC gaat woensdagavond definitief niet door.

VADER BEZORGT BABY HERSENBLOEDINGEN | De baby werd acht weken te vroeg geboren, belandde in een couveuse en mocht na vijf weken naar huis. Elf dagen later bleek de jonge vader zijn nog piepkleine zoontje zodanig mishandeld te hebben dat er sprake was van bloedingen aan beide zijden van de hersenen.

LICHAAM GEVONDEN IN WONING | In een huis aan de Beemstraat in Gameren is dinsdagmiddag een lichaam aangetroffen. De omgeving van de woning is afgezet. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak: ,,We houden alle scenario’s nog open.”

