Dit restaurant in Barneveld serveert hamburgers van 2,7 kilo rundvlees

Een broodje, komkommer, sla, ui, tomaat en negen hamburgers á 300 gram per stuk: dat zijn de ingrediënten van de Big Daddy double-nine. Een gigantische hamburger waarop menig vleesfanaat zijn tanden al eens stukbeet.

Vleesfanaten uit heel Nederland komen naar Burgers van Barneveld om de imposante vleestoren naar binnen te werken. Het is nog niemand gelukt. Afgelopen vrijdag moest iemand zijn poging vroegtijdig staken. Hij bleef steken op zijn zevende burger. Een Big Daddy van 2,4 kilo is al wel eens helemaal opgegeten. De naam van de recordhouder prijkt op de Wall of Fame aan de muur van het hamburgerrestaurant. Naast de namen van de mensen die eerder een hamburger van flink formaat soldaat wisten te maken.

,,De Big Daddy Challenge is eigenlijk een uit de hand gelopen grap'', zegt eigenaresse Barbara Achterberg (22). ,,Burgers van Barneveld is een gezellig restaurant, geen vreetschuur. De eetchallenge is spontaan ontstaan.''



Een jaar geleden kwamen haar vrienden een hapje eten in het restaurant. De grootste eter van het gezelschap bood ze een dubbele Big Daddy aan. ,,Langzaamaan kwamen er steeds meer burgers bij en sindsdien is er een challenge.’’

De spelregels zijn simpel: wat je bestelt, moet je opeten. Pas dan kom je op de Wall of Fame. Verder dient de hamburger in het restaurant te worden opgegeten. Hoe, dat maakt niet uit. Handen en mes en vork zijn beide toegestaan. Hoelang het duurt, maakt ook niet uit. ,,Iemand was hier laatst 2,5 uur aan het eten. Maar iemand die acht hamburgers op heeft gegeten, deed het in maar 50 minuten. Dat is echt snel!’’

Vriendengroepen

­Eerst kwamen er vooral vriendengroepen uit de buurt. Maar steeds vaker komen ze vanuit het hele land naar het Barneveldse hamburgerrestaurant. Via sociale media hoorden ze over de challenge. ,,Vooraf denken ze vaak dat zo’n hamburger wel meevalt, maar dat blijkt dan toch tegen te vallen. Er heeft nog niemand hoeven overgeven, maar een beetje misselijk worden, gebeurt natuurlijk wel.’’

De challenge is bij uitstek een mannenaangelegenheid. Er staat slechts één vrouw op de Wall of Fame, met een bescheiden driedubbele Big Daddy, á 900 gram. De beste eters zijn de boeren uit de buurt, zegt Achterberg. ,,Je moet van jezelf al heel veel kunnen eten. Die sportschooltypes lukt het vaak niet. Die zijn zoveel voedsel in één keer niet gewend.''