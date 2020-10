Dit sterrenrestaurant blijft als enige open dankzij truc: ‘Misschien mag het zo, maar ik heb als klant bedankt’

Spijkenisser Tom Wintermans had voor twee gereserveerd voor aanstaande zaterdag. Toen Joelia woensdag belde wist hij hoe laat het was: de annulering, want helaas, alle horeca moet zeker vier weken dicht. Maar nee, Tom kon zaterdag gewoon komen eten, mits hij een tientje extra betaalde. Dan zou Joelia hem registreren als Hiltongast en kon het etentje gewoon doorgaan. Want hotels mogen open blijven en hun gasten eten serveren. Via de lobby van het hotel kon hij naar binnen bij Joelia.