Dit sterrenrestaurant gooit na corona de deuren in het weekend dicht: ‘Niet alles van waarde is in geld uit te drukken’

Bulldog Icey stond 3 jaar in de poep: ‘Politie en woningbouw deden niets’

25 februari Het balkon ligt vol hondendrollen en het interieur van het appartement is zwaar vervuild. Tientallen keren is er de laatste drie jaren door buren gebeld met politie en met woningbouwcorporatie Domijn in Enschede om te klagen over de vreselijke stank, het geblaf en gejank van Amerikaans bulldog Icey. Pas deze week werd er ingegrepen.