Dit vernielzuchtige beest jaagt buurt in Apeldoorn angst aan

Als André de Knoop met zijn auto op pad gaat, trapt hij steevast na een paar meter rijden stevig op de rem. Om te testen of de steenmarter niet aan zijn remkabels heeft lopen knagen. Bij buurman Alex Rotenstein begon onlangs zelfs al een rood lampje op zijn dashboard te branden. Het beest had zijn tanden in de koelvloeistofslang van zijn Audi gezet.