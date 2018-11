Dit vind jij van Hema

Linda Schimmel: ,,Wij, mijn dochter en ik kopen heel graag bij de HEMA. Zij hebben vaak vernieuwende lijnen in keukenspullen, woonartikelen, beddengoed, ondergoed, sokken, leuke seizoenartikelen. Alles altijd even verfrissend. Onze favoriete zaak is die in Veenendaal. Vriendelijk personeel dat er al lang werkt en je makkelijk even helpt als je een artikel zoekt. Het spaarsysteem vinden wij erg leuk. De kwaliteit van de artikelen vinden wij ook erg goed! Wat ik helaas wel zie is dat de winkel in Veenendaal gezellig druk is maar dat het in andere steden of dorpen nogal eens stilletjes is. Oh, en genderneutrale kinderkleding had van mij niet per se zo gehoeven, maar mijn dochter vindt dat nu juist prima. Het zal het generatieverschil wel wezen.’’