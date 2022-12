Dit was 2022 | Een wonder dat Evi (11) er is • Vaak Bu’j te Bang in première

eindejaarsoverzicht oktoberDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Oktober: Nooit meer ‘Laterrr’ voor Suzanne uit Beusichem en een portret van Theo de brandstichter.

Suzanne Janssen (14 juli 2003) uit Beusichem. Ze werd op 4 juli 2020 op de Veerweg in Beusichem aangereden en overleed aan de gevolgen van dat ongeluk.

‘Doei!’ Voor Suzanne uit Beusichem komt er nooit een ‘laterr!’ Onderweg naar haar bijbaantje wordt ze aangereden. Ze wordt slechts 17, op haar sterfbed. Bij vader Stefan en moeder Connie en zusje Alicia wordt de bodem onder hun bestaan weggeslagen. Hoe verwerk je de dood van je kind? Kan je dat wel verwerken? In de podcast van de Gelderlander vertelt het gezin Janssen uit Beusichem over het verdriet en het gemis. Tot hun woede legt de dader zich niet bij zijn straf neer.

Eigenlijk is het een wonder dat Evi (11) stralend aan tafel zit. Amper negen maanden geleden vocht de jonge Zevenaarse voor haar leven, nadat haar darm plotseling begon af te sterven. Later hoorden Chris en Cindy Trouerbach van artsen dat hun dochter een overlevingskans van 1 procent had.

‘Poah, da’s mien merk!’ Weerman Gerrit Vossers krijgt 9 jaar na viral video eindelijk zijn John Deere 6320. Wat geef je de bekende weerboer Gerrit Vossers op zijn zestigste verjaardag? Daar hoef je niet lang over te denken: een John Deere 6320 natuurlijk. Dinsdagmorgen kreeg Vossers de trekker van van Groenoord, op de rotonde in Loil waar hij in 2013 zijn bekende ‘Poah’- filmpje opnam.

De vlammen slaan eruit bij autobrand in het centrum van Grave. Inzet: Theo is misschien wel een van de grootse pyromanen van Nederland.

Wie hem in de nacht tegenkomt krijg te horen dat hij zijn kat zoekt. Maar hij heeft helemaal geen kat. Theo (60) is een seriebrandstichter, misschien wel een van de grootste van Nederland. Hij stak auto’s in brand, onder meer in Nijmegen en Grave. Waarom? Portret van een slachtoffer die dader werd.

Inzamelingsactie voor familie van Hebe stopt op bijna 49.000 euro: ‘Dit geeft de familie rust’ De inzamelingsactie voor de familie van Hebe, het meisje (10) dat woensdag met haar begeleidster levenloos werd gevonden, heeft bijna 49.000 euro opgeleverd. Zondagochtend, nog geen 24 uur na de start van de actie, besloten de initiatiefnemers de actie te stoppen. „Jullie hebben binnen een dag bijna 50.000 euro gedoneerd. Daarmee sluiten we onze actie.”

ROH drukte met shoppende mensen in binnenstad Arnhem

Arnhem is niet aangeharkt: ‘Prima, waarom zou iets willen zijn dat je helemaal niet bent?’ De Randstad verruilen voor het oosten is populair. Niet alleen door lagere huizenprijzen, betoogt sociaal geograaf Floor Milikowski tijdens de Nacht van de Architectuur in Arnhem op 6 oktober.,,Er heerst een bepaalde rust en gemoedelijkheid die je in het westen minder vindt.”

Activisten bekladden het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer in Mauritshuis. Het Mauritshuis in Den Haag is vanmiddag afgezet door de politie na bekladding van het beroemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Drie personen zijn aangehouden, meldt de politie op Twitter. Het schilderij hing achter glas en is niet beschadigd.

De documentaire Zwarte Cross: Vaak Bu’j te Bang ging zondag in première bij Pathé Tuschinski in Amsterdam. Festivaldirecteur Ronnie Degen is enthousiast: ,,fantastisch.” Maar wat Degen eigenlijk belangrijker vindt: de sfeer in de lobby direct na de documentaire is top. ,,Dan zie ik daar allemaal lachende gezichten, mensen met een biertje in de hand die zeggen: ‘dit is de Zwarte Cross’. En gelijk hebben ze: alles zit erin. Een lach, maar ook een traan’. Mooi”, aldus Degen.

