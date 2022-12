Dit was 2022 | Flitspalenrammer actief in Nijmegen? • Luna (9) trouwt met ‘papa’

Eindejaarsoverzicht meiDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Een selectie uit de maand mei: Lune Vos krijgt haar droomhuwelijk met haar papa en twee doden bij verkeersdrama in Groesbeek.

Het wereldberoemde schilderij de Mona Lisa is door een bezoeker van het Louvre aangevallen. Dat schrijft het Spaanse dagblad El Pais. Het werk van kunstenaar Leonardo Da Vinci bleef onbeschadigd dankzij een glazen vitrine die het schilderij beschermt.

Grote wens van Lune (9) eindelijk in vervulling: trouwen met papa: ‘De twinkeling in haar ogen zei genoeg.’ Ze had al veel voorpret om haar sprookjeshuwelijk. De 9-jarige Lune de Vos trouwde vrijdag met haar papa, Erik de Vos. Daarmee ging de grootste wens van Lune in vervulling, met dank aan Make-A-Wish.

Flitspalenrammer actief in Nijmegen? Nummer 3734 en 3010 gingen omver: ‘Lekker laten liggen!’ Nieuwsgierige, toeterende, zwaaiende en lachende automobilisten; sommigen steken hun duim op. Twee Nijmeegse flitspalen zijn binnen 48 uur geveld: omvergereden, of geduwd. Een aan de Energieweg, de ander aan de Nieuwe Dukenburgseweg. En weinig mensen zijn daar erg rouwig om, zo blijkt.

Hendrik (86) uit Arnhem wil de oudste, fitte krantenbezorger van Nederland zijn: ‘Vooral niet slenteren’. Hendrik Tahapary is met 86 jaar de oudste krantenbezorger van De Gelderlander. Hij peinst er niet over om te stoppen. ,,Ik geniet ervan. Het is goed voor mijn conditie en voor mijn geheugen. Ouderen moeten in beweging blijven.” Hij hoopt dat hij ooit uitgeroepen wordt tot oudste krantenbezorger van het land. ,,Dan ben ik kampioen en sla ik mezelf stiekem op de borst.”

Verkeersdrama Groesbeek: na wielrenner overlijdt ook automobiliste (40). Een 53-jarige wielrenner uit Malden en een 40-jarige vrouw uit Heelweg (gemeente Oude IJsselstreek) zijn om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk in Groesbeek. Het ongeval gebeurde vrijdag aan het eind van de middag op de Wylerbaan. De vrouw raakte om nog onbekende reden van de weg en reed de wielrenner vervolgens frontaal aan.

Mirjam: ‘Ik bel één keer per jaar en zeg: ik zie dat het elders goedkoper kan. Dan krijg ik korting.’ Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Mirjam Geerards (47), die vaak gratis producten uit de supermarkt haalt.

Koningsdag eindigt dramatisch voor Loraine (23): ‘In elkaar geslagen omdat ze dachten dat ik man was.’ Waarom? Dat is het enige wat Loraine Stendert (23) zich nog kan afvragen. Na een avondje stappen in de Rotterdamse gaybar Ferry met haar vriendinnen is de jonge vrouw op brute wijze in elkaar geslagen. Ze moet binnenkort onder het mes omdat haar enkel op drie plekken gebroken is.

Roy vindt zijn peperdure barbecuesmoker terug op een woonwagenkamp (en wordt daarna zelf aangehouden). Een anonieme tip, vanuit de bosjes posten bij een woonwagenkamp en een grote politiemacht die als het ware komt binnenvallen. Het terughalen van de uit Vragender gestolen smokerbarbecue leest als een spannend jongensboek. ,,Maar het is gelukt, we hebben hem weer”, zegt Roy Wensink van Restaurant Beneman.

