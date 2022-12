Dit was 2022 | Grensoverschrijdend gedrag van Mister DWDD • Valse wolfspin steeds vaker gezien

Eindejaarsoverzicht juni Dit was 2022 | Jhonny van Beukering was ooit spits van NEC, nu is hij portier • Spijt over adoptie bij Nijmeegse vader

De laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Nu juni: met de reünie van de legendarische discotheek De Swing in Nijmegen en ongeloof over fataal ongeval dat twee jonge levens eiste in Oeffelt.

29 december