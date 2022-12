Dit was 2022 | Jhonny van Beukering was ooit spits van NEC, nu is hij portier • Spijt over adoptie bij Nijmeegse vader

Eindejaarsoverzicht juniDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Nu juni: met de reünie van de legendarische discotheek De Swing in Nijmegen en ongeloof over fataal ongeval dat twee jonge levens eiste in Oeffelt.

Volledig scherm Jhonny van Beukering omringt door vrouwen in de club. © Koen Verheijden

Elke week overlijdt er in Nederland iemand door een bedrijfsongeval. Als het net is gebeurd, komt het volop in het nieuws, maar dan volgt de stilte. Wat is er misgegaan? Hoe is het afgelopen? Vaak hoor je er niks meer over. De Gelderlander sprak met nabestaanden, werkgevers en collega’s die met een bedrijfsongeval te maken kregen. Dit is het slot: over twee mannen die in Zevenaar uit een hoogwerker vielen en de impact voor iedereen.

Ooit was Jhonny van Beukering spits van Feyenoord, nu is hij portier van stripclub De Nacht in Tilburg. Over het nieuwe leven van een ex-prof, die vanwege geldproblemen vier loodzware jaren achter de rug heeft. ,,Mijn gezin en ik moesten leven van 50 euro per week.”

Automobilisten op de A2 bij Utrecht stonden afgelopen november wel even raar te kijken toen er een nogal merkwaardige tekst langs de weg verscheen. In plaats van de laatste verkeersinformatie stond er ineens: ‘Dit bord is niet beveiligd’. De afzender blijkt ethisch hacker Cas te zijn.

Reünie van legendarische discotheek De Swing, de ooit gevreesde uitsmijter Percy is nu de knuffelbare mascotte. Zaterdag is er weer een reüniefeest van De Swing. In De Vereeniging, want de discotheek aan de Nijmeegse Molenstaat bestaat al twintig jaar niet meer. Percy Wijngart is er ook bij. De ooit gevreesde uitsmijter is nu een knuffelbeer waarmee vijftigers een selfie willen.

Volledig scherm Percy Wijngart en Myrthe Bouwkamp voor de Burgerking in de Molenstraat waar de illustere dancing De Swing ooit gevestigd was. © Paul Rapp

Parel van een koophuis in Arnhem heeft ondergrondse ‘wietcontainer’ in tuin: ‘Voelt zo onrechtvaardig.’ Ben je dolgelukkig met je nieuwe koopwoning in Arnhem – een ‘absolute parel’ volgens de makelaar –, blijkt het een drugspand te zijn. In de achtertuin stuitten de nieuwe eigenaren op een ingegraven zeecontainer, die zeer waarschijnlijk dienst deed als ondergronds wiethok.

Chris kocht toen hij 18 jaar was zijn oude school, nu gaat hij er samenwonen met zijn vrouw. Nog even en dan woont Chris Verburg (24) samen met zijn toekomstige vrouw Janine van der Sterre (20) op de plek waar hij als kind leerde lezen en rekenen. Chris kocht zes jaar geleden twee lokalen van zijn oude school in Driebruggen. Na een jarenlange verbouwing is het nu bijna klaar.

Volledig scherm Chris Verburg heeft een school gekocht voor hem en zijn vriendin Janine van der Sterre. © Pim Mul

Spijt over adoptie bij Nijmeegse vader Rob en zoon Zenebe (25): ‘Ik was liever in armoede opgegroeid.’ Een betere toekomst voor de kinderen en tóch nageslacht voor westerse ouders. Adoptie klinkt als een sprookje. Maar het kan net zo goed een nachtmerrie worden, weet adoptievader Rob Marrevee. ,,Soms dacht ik: waren we er maar nooit aan begonnen.”

Volledig scherm Rob Marrevee met zijn oudste zoon Zenebe op het Waalstrand in Lent. © Paul Rapp

Ongeloof en verslagenheid na dodelijk motorongeluk Oeffelt van twee 19-jarigen uit Cuijk. Een almaar groeiend bermmonument van bloemen, gebracht door bevriende jongeren, markeert deze zondag een gitzwarte gebeurtenis eerder op de dag. Bij een eenzijdig motorongeval in Oeffelt kwamen twee jonge mensen om. Slachtoffers zijn een 19-jarige man en een 19-jarige vrouw uit Cuijk.

