Dit was 2022 | Moeder van dood gevonden Sem aangehouden • Waaloversteek was een verschrikking

September: dappere Nienke van Cleef (14) redde 5-jarige uit het water en Gelderland herdenkt Operatie Market Garden.

Volledig scherm Vertrouwd beeld van de paradropping op de Ginkelse Heide bij Ede. Daarbij bleef het niet altijd droog (inzet links). Ook de recent overleden Engelse koningin Elizabeth werd geëerd (inzet rechts) © Herman Stöver

Een kleine tweeduizend parachutisten kwamen midden september op de Ginkelse Heide bij Ede neer, de wind en regen ten spijt. Deze landing maakte deel uit van de herdenking van de luchtlandingen in 1944 tijdens Operatie Market Garden. ,,I love Holland’’, roept Roy Smith (96), terwijl hij tevreden op de Ginkelse Heide uitkijkt. ,,Het is geweldig om na al die jaren nog steeds te komen en te worden gewaardeerd door de vriendelijke Nederlanders’’, vervolgt hij in het Engels.

Volledig scherm Beeld van een engeltje op het graf van Sem Vijverberg in Doetinchem. © Jan Ruland van den Brink

Een vrouw uit Doetinchem van wie het vermoeden bestaat dat ze de moeder van Sem Vijverberg is, is deze week aangehouden. Deze aanhouding lijkt een doorbraak in het onderzoek naar de pasgeboren baby, die in januari 2006 dood werd gevonden in de Kapperskolk in de Achterhoekse stad.

Ook als het wordt nagespeeld, is het in te denken: de oversteek van de Waal op 20 september 1944 was een verschrikking. Van de 26 boten met geallieerde militairen, kwam maar de helft aan. Het kostte 48 levens. ,,48 jonge mannen hebben hun dromen niet meer kunnen waarmaken”, zei wethouder Cilia Daemen bij de herdenking. ,,Zonen, broers en vaders die niet terugkeerden naar hun families, vrienden en bekenden.” Je zou het bijna vergeten bij het naspelen van de Waalcrossing, zoals dat zondagochtend gebeurde.

Het was ongelooflijk dapper, maar ook precies dat waar haar ouders haar altijd voor waarschuwden het nóóit te doen. Met gevaar voor eigen leven stapte Nienke van Cleef (14) vorige maand de Waal bij Dodewaard in om een 5-jarig kind te redden van de verdrinkingsdood. Ze trok de kleuter op het droge en redde hem het leven, maar zag een man verdrinken. ,,Hij kwam boven, schoot onder water en kwam niet meer boven.”

Volledig scherm Vriendinnengroep 'De Loeders'. Linksboven Mariska Peters, met naast haar Inge. Onder (vnlr.) Lakshika, Mercella en Samantha. © Eigen foto

De ongeneeslijk zieke Mariska (36) krijgt een droombruiloft als laatste wens. Ze keek uit naar nieuw leven, haar tweede kind. Maar kort voor de geboorte van Jens hoort Mariska Peters (36) dat ze borstkanker heeft. Ongeneeslijk, zo blijkt later. In de tijd die nog rest, doen haar vrienden er alles aan de Groesbeekse een droombruiloft te geven.

Een stoer uitziende straatjongen, die z’n leven aan het beteren was. Zo omschrijven vrienden en bekenden Robel, de 21-jarige Nijmegenaar die zaterdagmiddag om het leven kwam bij een steekpartij in het centrum van Nijmegen.De verslagenheid is groot.

Volledig scherm De Arnhemmers Theo van Binsbergen en Bob Bakkenes naderen de kust op weg naar Engeland op de boot in de documentaire 'De bleekneusjes gaan terug' van Moiety Film. © Moiety Film Producties.

Oorlogskinderen Rob en Theo keren terug naar het land waar ze 77 jaar terug mochten aansterken. Even voelen ze zich weer elf en twaalf jaar oud als ze vanaf het scheepsdek richting Engelse kust turen. Theo van Binsbergen (88) en Bob Bakkenes (89), de Arnhemmers die als ondervoede ‘bleekneusjes’ na de oorlog mochten aansterken bij hun bevrijders van overzee. Ze denken aan de mijnenveger die voorop voer, de explosies die her en der klonken.

