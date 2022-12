Dit was 2022 | Oekraïense hockeymeisjes verdwijnen bij hun opvang • Yvonne moet neus afzetten in vliegtuig

Eindejaarsoverzicht maartDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Maart: over Harry Vermeer die gaat meevechten in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, en de mogelijk opzettelijke dood van een 64-jarige man uit Gaanderen.

Volledig scherm Dorian Cosijnse in Oeganda. © Eigen foto

Zowel de zaal als het miljoenenpubliek dat live naar de 94ste Oscaruitreiking kijkt, is ervan overtuigd dat het een act betreft. Maar het blijkt alles behalve ingestudeerd: een beledigde en woeste Will Smith stuift het podium op, geeft presentator Chris Rock een dreun en schreeuwt dat hij het niet in zijn ‘fucking’ hoofd moet halen om de naam van zijn vrouw nog één keer te gebruiken. Smith wordt kort daarna bekroond als beste acteur voor zijn rol in King Richard.

Ineens verdwijnen de Oekraïense hockeymeisjes bij hun opvang: ‘We zijn intens verdrietig.’ Geschrokken worden de lege slaapzalen in het clubhuis van Victoria ontdekt. De meiden van het Oekraïense jeugdteam onder 21 jaar hebben al hun spullen gepakt en zijn vertrokken. De Rotterdamse vrijwilligers die ze hadden opgevangen zijn volledig verrast. ,,De deur staat altijd open en ze zijn echt meer dan welkom.”

Volledig scherm Bij Sportclub Victoria wordt het gehele dames hockeyteam van jong-Oekraine opgevangen. © Jan de Groen

Zijn dochtertje Delayla viert haar derde verjaardag. Een dag later reist Harry Vermeer (36) naar de Pools-Oekraïense grens om zich aan te sluiten bij het vreemdelingenlegioen van Oekraïne. Vermeer verbrandt zijn schepen achter zich: hij dient ontslag in op zijn werk in Spakenburg. ,,Ik ben vrij handig, wellicht kan ik tankwegversperringen fabriceren.”

Joep (25) gaat in de tuin van zijn vader wonen, want een betaalbaar huis is niet te vinden. Geen rijtjeshuis met tuin en garage, maar een aanbouw in de tuin van zijn vader in Doornenburg. Daar moeten Joep Vermeulen en zijn vriendin het mee doen. Een huis van maximaal 260.000 euro is namelijk onvindbaar.

De droom van ‘strijder’ Dorian (28) eindigt wreed op een smalle weg in Oeganda. Dorian Cosijnse (28) uit Arnhem komt om het leven bij een auto-ongeluk in Oeganda. Ze verbleef daar voor Child Care Africa, de stichting waar ze zich als directeur vol overgave voor inzette. ,,Ze wilde graag betekenisvol zijn.”

Yvonne moet neus afzetten in vliegtuig: ‘Met vreemden naast me haal ik hem rillend van gezicht.’ Ze moest haar neus laten amputeren door kanker. Zowel fysiek als mentaal krijgt Yvonne Kreft uit Hellevoetsluis daarvan een gigantische klap te verduren. Maar het blijkt nog niet de genadeklap. Die krijgt ze aan boord van een vliegtuig, juist aan het begin van de droomreis die haar het grootste leed moest doen vergeten. ,,Het is mensonterend hoe ik ben behandeld.’’

Volledig scherm Ze kon geen mondkapje op tijdens haar vlucht de steward geloofde haar niet en dwong haar om haar neus af te doen. © Frank de Roo

Schok na ruzie waarbij man (64) uit Gaanderen is doodgereden: ‘Feitelijk gewoon iemand vermoord zien worden.’ Ede is in shock. Een 64-jarige man uit Gaanderen is overleden aan de verwondingen die hij opliep toen hij in die stad werd overreden. Een 36-jarige vrouw uit Ede is volgens de politie bewust met haar auto over de man heen gereden. De aanleiding zou een conflict over blikschade na een aanrijding zijn geweest.

Volledig scherm Bloemen voor het slachtoffer op de plek waar hij gisteren werd aangereden na een verkeersruzie op de Halte in Ede. © DG

Het mysterie van witte aanslag op woningen in een nieuwbouwwijk: ‘Waar komt dit vandaan?’ Is het stoepkrijt? Kalkaanslag? Het is voor veel bewoners in nieuwbouwwijken in de regio op het moment een mysterie. Waarom slaan de bakstenen muren van hun huizen de laatste weken zo wit uit? Het antwoord: uitbloei.

Volledig scherm Witte aanslag op bakstenen gevels woningen Grote Boel. Thijs van den Hatert voor zijn woning aan de Ella Haassestraat. © Paul Rapp

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.