Dit was 2022 | Paniek om ‘lijken’ in het Mookse bos • Sterrenrestaurant vraagt 100 euro bij reservering

Eindejaarsoverzicht augustusDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Dit keer aandacht voor de maand augustus: 7 doden en 7 gewonden bij buurtfeestdrama en sterrenrestaurant De Nieuwe Winkel vraagt 100 euro bij reservering.

Volledig scherm Kim van Dijk met haar ezels op Paros. © eigen foto

Cillessen na elf jaar terug bij NEC: ‘Ik hoef hem het keepen niet meer te leren.’ Jasper Cillessen is na elf jaar weer doelman van NEC. Marco van Duin en Carlos Aalbers over de eerste periode van de 33-jarige Groesbekenaar bij de Nijmeegse club en zijn terugkeer.

Volledig scherm Jasper Cillessen poseert voor het logo van NEC in De Goffert. © Broer van den Boom

7 doden en 7 gewonden bij buurtfeestdrama, chauffeur blijft vast tot uitslag bloedtest. Bij het ongeval met een vrachtwagen in de kleine buurtschap Zuidzijde in de Hoeksche Waard zijn zeven doden en zeven gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn twee kinderen van 5 en 9 jaar oud. Waarnemend burgemeester Aptroot zei vanavond in een persconferentie dat het dorp in diepe rouw is. De vrachtwagen van het Spaanse bedrijf El Mosca reed zaterdagavond in op een drukke buurtbarbecue. Drie dodelijke slachtoffers komen uit één familie.

Nijmeegse Kim gooide het roer om: van topfunctie in Hong Kong naar Grieks platteland. Ze woonde in Londen, New York en Hong Kong en werkte in het internationale bedrijfsleven. Nu leeft de Nijmeegse Kim van Dijk (29) op het Griekse eiland Paros, waar ze een stuk land ecologisch bewerkt en verstoten boerderijdieren opvangt. De kiem voor dit nieuwe leven ligt in Berg en Dal.

Feestende Finse premier (36) moet zich verdedigen voor uitgelekte video: ‘Ik heb niets te verbergen.’ De Finse premier Sanna Marin heeft zich op een persconferentie moeten verdedigen nadat op sociale media een filmpje uitlekte waarop zij dansend en feestend te zien is. Sommige critici noemen haar gedrag ‘ongepast’. Anderen zien juist menselijk gedrag en vinden dat een premier in haar vrije tijd best een feestje mag bouwen.

Laatste groet voor op vakantie plots overleden raadslid Tamara Zonnenberg (38): ‘Je leefde je leven ten volle.’ Met warme woorden, een minuut stilte en een proost op haar leven nam de Lingewaardse gemeenteraad donderdagavond afscheid van Tamara Zonnenberg. Het Huissense raadslid overleed eerder deze maand op 38-jarige leeftijd.

Volledig scherm Op het gemeentehuis van de gemeente Lingewaard wordt in besloten kring afscheid genomen van het overleden raadslid voor GroenLinks, Tamara Zonnenberg. © Fons Sluiter

Paniek om ‘lijken’ in het Mookse bos: ‘Het waren gebruikte neukpoppen. Echt te vies voor woorden.’ Een inwoner van Mook vond vrijdagmorgen twee in lakens gewikkelde ‘lijken’ in het bos bij zijn dorp. Alsof hij in een aflevering van de Krimi Tatort zat. De politie ging snel onderweg, maar het bleek vals alarm: ,,Het waren gebruikte neukpoppen. Echt te vies voor woorden.”

Sterrenrestaurant vraagt 100 euro bij reservering: ‘Mensen boeken voor vier, maar komen doodleuk met z’n tweeën.’ Sterrenrestaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen vraagt sinds zondag een aanbetaling van 100 euro voor een reservering. Aanleiding is de enorme belangstelling voor het restaurant in combinatie met de lichtzinnigheid van mensen, aldus eigenaar en chef-kok Emile van der Staak.

Volledig scherm Emile van der Staak chef-kok van restaurant De Nieuwe Winkel. © Paul Rapp

Gestolen lokfiets leidt politie naar veel grotere zaak op Veluws vakantiepark. Het begon allemaal met een gestolen lokfiets. Maar wanneer de politie begin dit jaar in de zoektocht naar de tweewieler bij een chalet in Putten aanklopt, draait de zaak compleet. In het huisje ligt 20 kilo cocaïne. Geschatte straatwaarde: zes ton. Een vader (54) en zoon (16) uit het Verenigd Koninkrijk worden opgepakt. Gisteren stond pa voor de rechter en deed zijn verhaal.

