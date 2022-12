Dit was 2022 | Trolleykabelklimmer pas na drie uur overmeesterd • Ysbrandt moet verder zonder Sandra

eindejaarsoverzicht decemberDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Als afsluiting december: Taner Tabak uit Nijmegen danst met een paspop en Willem Kruithof uit Rheden die al 30 jaar op de tv-tribune zit.

Volledig scherm De bussen die onder de man stonden weggereden en de brandweer heeft luchtkussens onder de man geplaatst. Die beweegt steeds heen en weer op het Stationsplein in Arnhem. © Persbureau Heitink

Man op trolleybuskabels weerstaat waterspuit, taser en rubberkogels: pas na 3 uur is hij overmeesterd. Een man die in de bovenleiding van het Arnhemse trolleybusnet was geklommen, heeft maandag urenlang station Arnhem Centraal lam gelegd. Pogingen om hem naar beneden te krijgen, haalden niets uit. Zelfs met rubberkogels lukte dat de politie niet.

Nijmegenaar Taner Tabak was hard op zoek naar een danspartner en vond z’n geluk bij paspop Linda. Dansen met een paspop: dat doet Taner Tabak (48) uit Nijmegen. Niet in de etalage van een winkel, hij kwam onlangs in actie op het WK dansen in de Poolse hoofdstad Warschau. ,,Ze danst best soepel, hoor.”

Willem is al 30 jaar lang op tv als ‘klapvee’ of figurant; zijn huilbui bij ‘Beau’ maakte van hem een bekendheid. In het publiek bij talkshow ‘Beau’ barstte Willem Kruithof in tranen uit na het zien van de reclamespot van supermarkt Plus.‘Even tot hier’ persifleerde de huilende man in de paarse trui.

Volledig scherm Willem Kruithof figureert al 30 jaar in tv-shows en -series. Vorige week barstte hij in de talkshow van Beau in tranen uit om de reclamespot van supermarkt Plus. © Gerard Burgers

Verder zonder Sandra. Chef-kok Ysbrandt Wermenbol verloor in mei van dit jaar zijn vrouw Sandra. Samen met haar bouwde hij sterrenrestaurant Le Marron op en startte hij het gerenommeerde restaurant Lime, beide in Malden. Hoe gaat het nu met hem en hun dochters Carmen (11) en Leona (8)?

Volledig scherm Ysbrandt Wermenbol van restaurant Lime Malden © Paul Rapp

Hans Spronk is zwaar gehandicapt, maar laat niet met zich sollen. Hans Spronk (73) is woedend. De spastische Doetinchemmer, sinds zijn geboorte zwaar gehandicapt, kan niet langer gebruikmaken van een huishoudelijke hulp die ook voor hem kookt. ,,Maak het mij niet onnodig moeilijk.”

Alleen moeder (88) wil zoon Arco van 350 kilo nog uit bed halen. Dat Nederlanders steeds dikker worden, begint te wringen in de zorg, schreef deze krant onlangs. Het maakte een stroom aan reacties los uit het hele land. Zowel bij zorgpersoneel als bij mensen met overgewicht.Ook Arco Senders, 350 kilo zwaar, stuurde een mailtje.

Groot feest of angst en vrees? Deze gevoelens overheersen in aanloop naar ‘ouderwetse’ Oud en Nieuw. Grote feesten. Samen vuurwerk afsteken. Het mag weer allemaal. De regio maakt zich op voor een ‘ouderwetse viering van Oud en Nieuw. Dat betekent vreugde, maar ook vrees.

Tom mag het casino niet in vanwege zijn beperking, vader: ‘Ik was zó boos!’ Het had een leuk avondje uit moeten worden voor het gezin Reintjes uit Gennep. In plaats daarvan werd het bezoek op kerstavond aan het Holland Casino in Venlo een grote domper. Reden: zoon Tom (18) mocht niet naar binnen. Vanwege zijn lagere iq. En de wet.

Volledig scherm Zoon Tom en vader Ivo Reintjes uit Gennep. © eigen foto

Van wie is toch die kerstkaart elk jaar? ‘Een paar jaar op rij ontvangen wij een kerstgroet van ‘Jan en Jannie’. Wij willen die graag beantwoorden, maar hebben geen idee wie zij zijn. Als ze dit lezen, willen ze zich dan bekendmaken bij ons?’ Met deze oproep richten Eddy en Simone van Swelm uit Beuningen zich deze week tot de lezers van De Gelderlander. En gelukkig vinden zij gehoor.

Volledig scherm De kerstkaart van Jan en Jannie. Eindelijk weet de familie van Selm wie de afzenders zijn. © Eigen foto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.