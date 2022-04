Dit weekend een paasvuur bezoeken? Op deze plekken kun je terecht!

Met fakkels en muziek in optocht door Megchelen richting Paasvuur

MEGCHELEN - Waar in veel dorpen de traditionele paasvuren zijn verdwenen, daar houdt Megchelen de traditie in ere. Zondagavond is vanaf 20 uur in de plaatselijke kerk een korte bijeenkomst waarbij de fakkels worden ontstoken.

13 april