Dit zijn de beste cafés van de regio

Nijmegen is sowieso hofleverancier in de regio als het gaat om goede cafés. De stad heeft 7 dranklokalen die in de Top 100 prijken. Arnhem telt twee cafés in de lijst: Caspar en Hans.



Het beste café van Nederland is volgens Misset Horeca Sijf in Rotterdam.



