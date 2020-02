Dit zijn de klimaatplannen van de regio FoodValley: windmolens en zonneparken in Nijkerk, Scherpenzeel en langs snelwegen

Dat staat in het voorlopige concept van de Regionale Energiestrategie, die op een bijeenkomst in Scherpenzeel werd gepresenteerd. Het plan is nog niet in lood gegoten, maar geeft wel een duidelijke richting aan. Alle seinen staan de komende decennia op verduurzaming. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de regio Foodvalley met 55 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. De regio wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn.