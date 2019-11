Dit zijn de tien rijkste Gelderlanders volgens de Quote 500

Melchers wordt op de hielen gezeten door Marcel Boekhoorn, de man achter Ouwehands Dierenpark en Hema. Hij is dit jaar zo'n 1,9 miljard waard. ‘Mijn beste jaar ooit', aldus de Bennekommer in de Quote. ‘Maar je moet ook wel erg je best doen om niet te profiteren van het aantrekkende economisch klimaat'.



In tegenstelling tot vorig jaar (plek 6) staat olieboer John Deuss nu op de regionale derde plek. De ondernemer uit Berg en Dal verdiende zijn geld met handel in het zwarte goud en in de bankensector. Hij noteert 435 miljoen euro achter zijn naam, landelijk goed voor plaats 69.



Deuss stootte Jacques Lemmens van het regiopodium, waardoor die nu op plek 4 staat. De eigenaar van het Nijmeegse farmaceutische bedrijf Synthon is nu 370 miljoen waard en bestijgt landelijk plek 77.